В Оболонском районе Киева произошел инцидент. Школьник распылил слезоточивый газ, в результате чего пострадали 10 школьников и один сотрудник, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Известно, что 13-летний ребенок хотел пройти в класс к своему другу, но охранник его не пустил, тогда тот распылил слезоточивый газ.

"Правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Львовом трое детей отравились угарным газом.