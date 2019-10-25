В киевской школе ребенок распылил слезоточивый газ, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева произошел инцидент. Школьник распылил слезоточивый газ, в результате чего пострадали 10 школьников и один сотрудник, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что 13-летний ребенок хотел пройти в класс к своему другу, но охранник его не пустил, тогда тот распылил слезоточивый газ.
"Правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Львовом трое детей отравились угарным газом.
по теме
Под Хмельницким мужчина застрелил тещу и тестя
В Хмельницкой области в одном из сел Каменец-Подольского района произошел жуткий инцидент
В Киеве мужчина ограбил и изнасиловал студентку
Злоумышленником оказался 46-летний киевлянин
В Киеве школьники получат электронные проездные
Депутаты Киевского городского совета приняли решение о выпуске электронных проездных для школьников и кадетов
Под Харьковом трагически погиб ребенок
Под Харьковом в селе Басово произошло ЧП, в озере утонул ребенок
Во время игры со сверстниками трагически умер ребенок
Под Черновцами во время игры со сверстниками умер 14-летний парень