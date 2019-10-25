В пятницу, 2 октября, во время перестрелки в Харькове погиб один человек. В полиции эти события назвали "бандитскими разборками". Об этом сообщил начальник полиции Харькова Валерий Сокуренко.

"Они относятся к людям, которые нарушают закон системно. Это была бандитская разборка. На некоторых из них это уже третье покушение на убийство", - отметил он.

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Мужчины вышли из магазина и направлялись к парковке, где их ждал преступник. Во время перестрелки погиб один человек, а другой получил несколько ранений. В перестрелке погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Как известно, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова. Позже, один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой.

Также, в перестрелке в Харькове пострадал соратник Жилина. Георгий Исаков, он входил в организацию "Оплот".

В городе введена операция "Сирена". По информации облуправления полиции, в перестрелке участвовали четверо мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другой госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове, после перестрелки, один из мужчин взорвал себя на вокзале.