В пятницу, 25 октября, президент Владимир Зеленский подписал важный закон. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Документ №1035-2 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и в регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения депутатам расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" подписал Зеленский.



Согласно документу, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимает участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский заявил о сокращении расходов. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон