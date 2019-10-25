Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон [ Редактировать ]
Верховный суд Украины обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ведомстве просят ветировать закон о судебной реформе. Соответствующее заявление было опубликовано на странице суда в Facebook.
"Верховный суд обращается к президенту Украины с просьбой применить данное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины закону "О внесении изменений в закон Украины" "О судоустройстве и статусе судей" и в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", - говорится в обращении.
В документе суда отмечается, что закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства.
Там также акцентировали внимание на том, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала необходимо укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики.
Раньше сообщалось о том, что президент ветировал закон, который предусматривает процедуру импичмента. А также Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.
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