"Опозиційна платформа - За життя" закликає відновити прямі закупівлі газу з Росії - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Україні необхідно зберегти транзит газу з Росії, - у цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко. Адже за транзит блакитного палива держбюджет країни отримував чималі доходи.
До того ж, упевнений політик, Україні необхідно відновити прямі закупівлі газу з РФ, адже зараз російський газ потрапляє до нас через Європу, і коштує в кілька разів дорожче.
"Я даже исключаю такой вариант, что мы можем не подписать контракт по транзиту, поскольку это вариант очень плохой для страны и мы не можем этого позволить, - я имею ввиду государство Украина. По этому ,надо делать все, чтобы транзит остался, и приносил и деньги в казну и обеспечивал достаточные технические условия для безопасного проведения отопительного сезона.
Я слышал противоречивые заявления со стороны премьер-министра: сначала говорили о том, что все нормально, потом могут быть проблемы. Они, по-моему, сами до конца не понимают глубину и масштабность проблемы. По этому мы будем настаивать на том, чтобы транзит остался и были прямые закупки газа у РФ, а не вот эта подковерная схема - когда тот же русский газ заводят из Европы на 100 долларов дороже и рассказывают, что "снялись с газовой иглы России".
На самом деле - это обман людей и мы будем требовать, чтобы обман был прекращен, были прямые закупки и люди получили в достаточном количестве тепло зимой", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
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