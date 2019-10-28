Депутат "Слуги народа" показал отчет прохождения полиграфа [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал результаты полиграфа, который он прошел на прошлой неделе. Соответствующие фото появились на его странице в Facebook.
"Как и обещал, публикую отчет полиграфолога о прохождении "детектора лжи", - написал Дубинский.
Напомним, что депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе. Также сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".
по теме
Отсрочка Brexit: в Евросоюзе приняли решение
В понедельник, 28 октября, страны-члены Евросоюза приняли решение
75-я годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков: страна перед новыми вызовами
28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, воистину знаменательная дата в истории украинского народа
"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет украинский народ с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков
75 лет назад украинская земля была очищена от фашистских захватчиков
Принятие законопроекта 1210 спровоцирует социальный взрыв - политолог
Принятие законопроекта 1210 оставит без работы тысячи людей, в том числе, в родном городе президента - Кривом Роге
Розведення військ на Донбасі: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували важливість дотримання "Нормандського формату"
Знову не вдалося досягти умов, що потрібні для розведення військ, на ділянці фронту у Золотому та Петрівському на Луганщині - однак, саме це розведення є останньою передумовою для зустрічі лідерів держав у Нормандському форматі