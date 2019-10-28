Розведення військ на Донбасі: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували важливість дотримання "Нормандського формату"

Знову не вдалося досягти умов, що потрібні для розведення військ, на ділянці фронту у Золотому та Петрівському на Луганщині - однак, саме це розведення є останньою передумовою для зустрічі лідерів держав у Нормандському форматі