Депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе (видео) [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, депутат от партии "Слуга народа" прошел тест на полиграфе. Народный избранник сделал это из-за коррупционного скандала, возникшего в финансовом комитете парламента.
Так, проверку на честность прошел народный депутат Александр Дубинский.
Предварительный результат ожидается 28 октября.
Отметим, что после него проверку должен был проходить и глава фракции Давид Арахамия. Однако, было принято решение о том, что ее нужно перенести на 24 октября, 16:00. Связано это с тем, что полиграфологу необходимо подготовить отдельные и более конкретные вопросы для Арахамии.
Полиграфолог подытожил ситуацию по ответам Александра Дубинского:
Исследование состоялось, результаты можно интерпретировать более-менее однозначно. Особенно однозначно в тесте "правда против лжи". Человек прекрасно осознает правду, он осознает говорит ли правду или врет.
"Можно было обойтись и без теста "правда против лжи". Потому что в тесте контрольных проверочных вопросов мы имеет результат в пользу опрашиваемого лица", - сказал полиграфолог после проведения теста с Александром Дубинским.
Напомним, один из депутатов партии уже прошел тест на полиграфе. Ранее сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".
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