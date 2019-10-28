В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками антикоррупционных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Видео выступления опубликовано в соцсетях Офиса президента.

Президент пообещал не влиять на работу антикоррупционеров и выразил надежду на то, что "все топ-коррупционеры получат заслуженные приговоры".

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Луганской ОГА, а также навестил добровольцев в Золотом.