В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Луганской ОГА политтехнолога Сергея Гайдая. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Перед этим Зеленский подписал указ об увольнении с этой должности Виталия Комарницкого.



В интервью "Громадському" Гайдай рассказал, что Зеленский определил его приоритетом экономическое развитие области.



"Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться, пусть самостоятельно проводят тендеры и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Золотое к добровольцам.