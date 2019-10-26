Зеленский назначил главу Луганской ОГА: кто им стал [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Луганской ОГА политтехнолога Сергея Гайдая. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Перед этим Зеленский подписал указ об увольнении с этой должности Виталия Комарницкого.
В интервью "Громадському" Гайдай рассказал, что Зеленский определил его приоритетом экономическое развитие области.
"Я готов говорить с инвесторами, но на таких условиях: если они видят, что могут вкладываться, пусть самостоятельно проводят тендеры и пусть их компании здесь что-то строят или ремонтируют. Чтобы не было коррупционных составляющих, чтобы никто не говорил, что мы лоббируем определенную компанию", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Золотое к добровольцам.
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