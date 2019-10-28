"Газовые переговоры": в ЕС резко высказались [ Редактировать ]
В Европейской комиссии резко высказались о результатах "газовых переговоров". С соответствующим заявлением выступил заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович.
Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс, - сказал он.
Замглавы ЕК добавил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.
В тоже время министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил:
Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года и обеспечим стабильные поставки европейским (потребителям).
Раньше сообщалось о том, что Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа. А также после переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии.
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