Евросоюз вводит санкции против Турции [ Редактировать ]
В Европейском Союзе приняли важное решение о санкциях против Турции. Соответствующее заявление было сделано по итогам саммита ЕС.
Лидеры стран-членов ЕС одобрили данное решение Совета Евросоюза из-за буровых работ Турции в исключительной экономической зоне Кипра.
"ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в заявлении.
Раньше сообщалось о том, что Европарламент отложил начало работы новой Еврокомиссии. А также Евросоюз выделил Украине деньги на реформу.
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