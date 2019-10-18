В Европейском Союзе приняли важное решение о санкциях против Турции. Соответствующее заявление было сделано по итогам саммита ЕС.

Лидеры стран-членов ЕС одобрили данное решение Совета Евросоюза из-за буровых работ Турции в исключительной экономической зоне Кипра.

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"ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в заявлении.

Раньше сообщалось о том, что Европарламент отложил начало работы новой Еврокомиссии. А также Евросоюз выделил Украине деньги на реформу.