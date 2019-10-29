"Я наркоман": Стас Пьеха шокировал признанием [ Редактировать ]
Известный российский певец Стас Пьеха признался, что у него раньше была тяжелая наркотическая зависимости. Об этом он рассказала в программе "Секрет на миллион".
Зависимость 39-летнего Стаса Пьехи поставила на уши весь интернет. Парень с юных лет был предоставлен сам себе и это сыграло злую шутку. Он употреблял наркотики с 13 лет и не раз пытался покончить с собой.
"Я человек зависимый. Я - наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно - 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый.", - поделился певец.
По-настоящему отказаться от наркотиков и алкоголя Стас Пьеха решил только после того, как едва не умер. В 34 года у него случился инфаркт.
Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец поразила "страстным" видео.
по теме
Николь Кидман умилила поздравлением мужа
Голливудская актриса Николь Кидман поздравила мужа с днем рождения
Леся Никитюк угодила в больницу
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой жесткого розыгрыша
"Ночная бабочка": Никитюк возмутила вульгарным фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото
"Красный кардинал": Тина Кароль шокировала ярким нарядом
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками ярким снимком
Близкие Заворотнюк сделали откровенное признание
Близкие звезды приняли решение прояснить ситуацию