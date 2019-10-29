Известный российский певец Стас Пьеха признался, что у него раньше была тяжелая наркотическая зависимости. Об этом он рассказала в программе "Секрет на миллион".

Зависимость 39-летнего Стаса Пьехи поставила на уши весь интернет. Парень с юных лет был предоставлен сам себе и это сыграло злую шутку. Он употреблял наркотики с 13 лет и не раз пытался покончить с собой.

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"Я человек зависимый. Я - наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно - 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый.", - поделился певец.

По-настоящему отказаться от наркотиков и алкоголя Стас Пьеха решил только после того, как едва не умер. В 34 года у него случился инфаркт.

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