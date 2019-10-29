Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков отреагировал на начало разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает "ТАСС".

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство "ЛНР" за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной", - заявил он.

Читайте также Война на Донбассе: как будут разводить войска

Сурков подчеркнул, что в случае успешного разведения сил в Золотом, стоит приступить к разведению в Петровском. А после этого, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту.

Раньше сообщалось о том, что в Золотом началось разведение сил. А также Зеленский назвал войну на Донбассе "шоковой терапией".