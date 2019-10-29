Разведение войск на Донбассе: в Кремле прокомментировали ситуацию [ Редактировать ]
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков отреагировал на начало разведения сил на Донбассе. Об этом сообщает "ТАСС".
"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Следует поблагодарить руководство "ЛНР" за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной", - заявил он.
Сурков подчеркнул, что в случае успешного разведения сил в Золотом, стоит приступить к разведению в Петровском. А после этого, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту.
Раньше сообщалось о том, что в Золотом началось разведение сил. А также Зеленский назвал войну на Донбассе "шоковой терапией".
по теме
Пересечение КПВВ детьми по загранпаспортам: Гончарук отправился на Донбасс
Премьер-министр посетил Донбасс
Денег на восстановление Донбасса нет - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" сделал заявление
Решение конфликта на Донбассе: Зеленский высказал свои опасения
Зеленский высказался о своих опасениях по вопросу войны
Завершение войны на Донбассе: Зеленский сделал громкое заявление
Зеленский выступил с громким заявлением о завершении войны
"Не проспите Украину": Зеленский обратился к инвесторам
Президент Украины обратился к потенциальным инвесторам