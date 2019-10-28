Война на Донбассе: как будут разводить войска [ Редактировать ]
ООС / Фото: "Униан"
Конфликт на Донбассе длится уже больше четырех лет. Командующий Операцией Объедененных сил Владимир Кравченко рассказал об алгоритме разведения войск на Донбассе "Донбасс.Реалии".
Согласно информации ООС, разведение войск включает такие пункты:
- оно начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения;
- процесс разведения будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;
- после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;
- войска будут отводиться на расстояние около двух километров, в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.
Раньше сообщалось о том, что в МИД Германии обратились к сторонам по поводу разведения сил на Донбассе. А также президент России сделал заявление о разведении.
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