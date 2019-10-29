Под Киевом горе-мать выбросила ребенка в кусты [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, в Киевской области в Белой Церкви произошла трагедия: во второй половине дня на улице Комсомольской женщина выбросила новорожденного ребенка в кусты. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что ребенку не удалось выжить. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция.
Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что малыш опрокинул на себя банку с кипятком, а также в Португалии родился ребенок без лица.
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