Во вторник, 29 октября, в Киевской области в Белой Церкви произошла трагедия: во второй половине дня на улице Комсомольской женщина выбросила новорожденного ребенка в кусты. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ребенку не удалось выжить. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция.

Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что малыш опрокинул на себя банку с кипятком, а также в Португалии родился ребенок без лица.