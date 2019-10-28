Под Житомиром мальчик опрокинул на себя банку с кипятком, но родители не спешили его спать. Они подождали пока состояние малыша значительно не ухудшилось. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Ребенок играя, случайно опрокинул на себя стеклянную банку с кипятком, которая стояла на холодильнике, но родители обратились только через сутки, когда состояние малыша значительно ухудшилось", - подчеркнули в полиции.

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Санкция статьи, по которой открыло уголовное производство, предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.