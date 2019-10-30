Грецкий орех состоит из целого клада всех полезных веществ, которые только существуют в природе. Однако есть ряд противопоказаний, когда их нельзя есть. Об этом пишет kp.ru.

Этот продукт является очень калорийным, поэтому максимальное количество грецких орехов в день - 100 граммов, особенно это важно людям с ожирением (в 100 граммах 654 кКал).

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Грецкий орех довольно сильный аллерген, поэтому его нужно есть понемногу и постепенно вводить в рацион.

Также при хронических воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта эти орехи нужно есть крайне осторожно и не более нескольких штук.

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Не стоит увлекаться курагой людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при гипотонии. Она понижает артериальное давление.

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