Кому нельзя есть курагу [ Редактировать ]
Курага - вкусный и полезный продукт. Однако она может быть и опасна для здоровья. Если ее неправильно засушить, то она может нанести вред здоровью.
Перед употреблением курагу обязательно следует мыть, затем на 15 минут заливать кипятком и снова промывать. Это необходимо, чтобы избавиться от вредных веществ, которые добавляют при промышленной сушке.
Часто и помногу есть курагу тоже не рекомендуют, иначе вместо очищения кишечника можно получить обратный эффект - запоры.
Не стоит увлекаться курагой людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при гипотонии. Она понижает артериальное давление.
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