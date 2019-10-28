Курага может быть опасна для здоровья/ Фото: Pixabay

Курага - вкусный и полезный продукт. Однако она может быть и опасна для здоровья. Если ее неправильно засушить, то она может нанести вред здоровью.

Перед употреблением курагу обязательно следует мыть, затем на 15 минут заливать кипятком и снова промывать. Это необходимо, чтобы избавиться от вредных веществ, которые добавляют при промышленной сушке.

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Часто и помногу есть курагу тоже не рекомендуют, иначе вместо очищения кишечника можно получить обратный эффект - запоры.

Не стоит увлекаться курагой людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при гипотонии. Она понижает артериальное давление.

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