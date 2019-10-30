Приватний літак врізався в житловий будинок у штаті Нью-Джерсі в США. Мешканців родини з маленькою дитиною - не було вдома. Одразу після падіння зайнялися ще два будинки поруч.

Ніхто не постраждав. За попередніми даними, в кабіні літака був лише пілот. Його стан - невідомий. Полум'я гасили понад 200 рятувальників. Причини аварії - з'ясовують.