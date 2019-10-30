Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть украинские территории и закончить войну можно только путем дипломатии и санкционного давления. Об этом он сказал на форуме в Мариуполе, сообщает "РБК-Украина".

Как отметил президент, Украине нужен мир на ее условиях.

Закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций.

Зеленский заявил о необходимости "минского процесса" и встречи в "нормандском формате".

"Она должно произойти и мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", - добавил он.

Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск