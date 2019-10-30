"Нам нужен мир на наших условиях": Зеленский назвал способы возвращения территорий [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть украинские территории и закончить войну можно только путем дипломатии и санкционного давления. Об этом он сказал на форуме в Мариуполе, сообщает "РБК-Украина".
Как отметил президент, Украине нужен мир на ее условиях.
Закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций.
Зеленский заявил о необходимости "минского процесса" и встречи в "нормандском формате".
"Она должно произойти и мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", - добавил он.
Раньше сообщалось о том, что в Минске договорились о разведении сил в Петровском. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск
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