Популярная российская певица Глюкоза поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в ярком образе. Кадр артистка опубликовала в Instagram.

На фото Глюкоза предстала в ярком наряде в клетку и красных гипюровых колготках.

Поклонники "засыпали" певицу комментариями: "Вы тут на Мадонну похожи очень!", "Ты красавица, Глюкоза. Будь всегда такой", "Наташа - фееричная, шикарная, красивая".

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