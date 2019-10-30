Глюкоза шокировала эпатажным фото [ Редактировать ]
Популярная российская певица Глюкоза поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в ярком образе. Кадр артистка опубликовала в Instagram.
На фото Глюкоза предстала в ярком наряде в клетку и красных гипюровых колготках.
Поклонники "засыпали" певицу комментариями: "Вы тут на Мадонну похожи очень!", "Ты красавица, Глюкоза. Будь всегда такой", "Наташа - фееричная, шикарная, красивая".
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк в открытом купальнике показала видео под водой.
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