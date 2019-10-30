В Украине большая часть населения не вакцинирована от дифтерии. Именно поэтому вероятность заболеть - очень высока. Поэтому, единственная возможность защититься от заболевания - сделать прививку. Однако, как и в любом другом случае, здесь тоже есть противопоказания.

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Когда не стоит прививаться:

При остром заболевании, которое сопровождается температурой, выше 38,5 градусов (легкая простуда не входит в этот список);

При серьезной аллергической реакции (анафилактический шок) на один из компонентов вакцины;

При эпилепсии и прогрессирующих заболеваниях нервной системы;

Когда иммунитет человека может не сформироваться (в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет).

Также мы писали о том, что новый случай дифтерии зафиксировали в Тернопольской области.