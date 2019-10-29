Врачи бьют тревогу: ожидается страшная эпидемия дифтерии [ Редактировать ]
В Украине уже зафиксировано несколько случаев дифтерии. В Киеве обнаружен второй случай заболевания. Среди больных есть как не привитые, так и привитые люди.
"Каждый десятый случай дифтерии заканчивается летальным исходом", - об этом сообщил доктор Николай Островский в своем блоге.
Также, врач сообщил, что в Украине не просто вспышка, а надвигается большая эпидемия дифтерии.
Украинца необходимо вакцинироваться каждые 10 лет. Если вы делали вакцину в 16 лет, тогда повторно нужно сделать в 26.
Ранее мы писали о том, какие правила вакцинации в Украине.
по теме
Почему нельзя качать ногами: приметы и суеверия
С раннего детства нас приучали к тому, что качать ногой нельзя
Какими болезнями могут заразить домашние животные
Домашние питомцы - настоящая радость, однако, как уверяют медики, от них может быть и много хлопот
Как теплая вода влияет на организм
Во время холодов очень важно поддерживать тепло в организме
В зоне отчуждения поймали группу сталкеров (фото)
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали сталкеров
Пенсионер пытался расстрелять верующих в мечети
Пенсионер открыл стрельбу по прихожанам в мечети