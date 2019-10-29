В Украине уже зафиксировано несколько случаев дифтерии. В Киеве обнаружен второй случай заболевания. Среди больных есть как не привитые, так и привитые люди.

"Каждый десятый случай дифтерии заканчивается летальным исходом", - об этом сообщил доктор Николай Островский в своем блоге.

Читайте также В Украину идут холода

Также, врач сообщил, что в Украине не просто вспышка, а надвигается большая эпидемия дифтерии.

Украинца необходимо вакцинироваться каждые 10 лет. Если вы делали вакцину в 16 лет, тогда повторно нужно сделать в 26.

Ранее мы писали о том, какие правила вакцинации в Украине.