Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением о сотрудничестве Украины с НАТО. Об этом президент заявил во время конференции главы государства с генсеком НАТО.

"Только эффективные реформы являются залогом нашего членства в Альянсе. Мы стремимся трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. А также Зеленский назвал главные этапы завершения войны на Донбассе.