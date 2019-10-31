Украина в НАТО: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным заявлением о сотрудничестве Украины с НАТО. Об этом президент заявил во время конференции главы государства с генсеком НАТО.
"Только эффективные реформы являются залогом нашего членства в Альянсе. Мы стремимся трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. А также Зеленский назвал главные этапы завершения войны на Донбассе.
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