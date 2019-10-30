Евроинтеграция Украины: президент подписал важный указ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ. Соответствующий документ был опубликован на пресс-службой Офиса президента.
Указом президент назначил Дмитрия Кулебу главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
Согласно указу №784/2019, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе уволили с должности главы Комиссии.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. А также Зеленский назвал главные этапы завершения войны на Донбассе.
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