Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании совместно со Всемирным банком Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта, - сказал глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил всех за участие в инвестиционном форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

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"Мариуполь - не только один из главных форпостов Украины. Это еще и точка отсчета нового будущего нашей страны. А еще я думаю, что Мариуполь сегодня почувствовал себя столицей Украины", - добавил президент.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского огласили стоимость восстановления Донбасса. А также Зеленский сделал громкое заявление о разведении войск.