Рада проголосовала "за" арест Дубневича [ Редактировать ]
Ярослав Дубневич / Фото: "Цензор.НЕТ"
В пятницу, 31 октября, на утреннем заседании Верховной Рады Украины депутата проголосовали за привлечение к уголовной ответственности депутата Ярослава Дубневича.
За привлечение к ответственности проголосовали 332 депутата.
А за арест Дубневича проголосовали 229 народных избранников.
Раньше сообщалось о том, что законопроект о лишении депутатов выплат из-за прогулов вступил в силу. А также в ГПУ намерены арестовать Дубневича.
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