Популярный российский певец Влад Топалов сделала откровенное признание. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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"Конечно, дороже всего на свете мне моя жена и мой сын. Кому-то это покажется банальным, но это правда. Мое сердце, душа - все принадлежит каждый день, каждую секунду им. Но есть еще очень важная вещь, которая мне дорога - это время", - признался Влад.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк в боди ошарашила новым фото.