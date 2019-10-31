Влад Топалов сделал откровенное признание о Тодоренко [ Редактировать ]
Популярный российский певец Влад Топалов сделала откровенное признание. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Конечно, дороже всего на свете мне моя жена и мой сын. Кому-то это покажется банальным, но это правда. Мое сердце, душа - все принадлежит каждый день, каждую секунду им. Но есть еще очень важная вещь, которая мне дорога - это время", - признался Влад.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк в боди ошарашила новым фото.
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