Кайли Дженнер шокировала откровенными фото [ Редактировать ]
Кайли Дженнер / Фото: peopletalk.ru
Американская модель Кайли Дженнер показала свой праздничный костюм на Хэллоуин. Звезда поделилась снимком на своей странице в Instagram.
Дженнер выбрала образ Ариэль, примерив ярко-красный парик, бюстгальтер в виде двух ракушек и зеленую юбку, напоминающую хвост русалки.
Так, ранее мы писали, что Кардашьян ошарашила сеть неудачной пластикой.
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