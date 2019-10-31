Американская модель Кайли Дженнер показала свой праздничный костюм на Хэллоуин. Звезда поделилась снимком на своей странице в Instagram.

Дженнер выбрала образ Ариэль, примерив ярко-красный парик, бюстгальтер в виде двух ракушек и зеленую юбку, напоминающую хвост русалки.

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