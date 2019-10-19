Таксисты службы Uklon устроили страшное ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, в Киеве на проспекте Вадима Гетьмана случилось ДТП. Так, стало известно, что два автомобиля службы такси Uklon спровоцировали жуткую аварию с пострадавшими.
Отмечается, что Mazda 3 на скорости ехала по третьей полосе движения, a Skoda Octavia - по второй. Судя по удару, который пришелся последнему авто, его водитель перестраивался в другой ряд, в то время водитель за рулем Mazda не среагировал и протаранил Skoda. После чего "японец" отлетел в столб.
Есть информация о том, что в происшествии пострадали люди. Однако деталей касательно их состояния пока нет.
Ранее сообщалось, что под Харьковом грузовик "влетел" в легковушку, а также во Львовской области произошло страшное ДТП.
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