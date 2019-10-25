В Киеве вспыхнула квартира, есть жертвы [ Редактировать ]
Пожары в Украине, фото: unsplash.com
В Киеве на улице Бойчука 4А произошел мощный пожар. Об этом сообщает "УНН".
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Известно, что во время тушения пожара в квартире нашли труп.
"Пожар произошел на первом этаже в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения там был обнаружен труп, подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Правды, 98 произошел пожар.
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