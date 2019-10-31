Светлана Лобода оголила грудь для откровенного снимка [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Светлана Лобода показала откровенный снимок, оголив грудь и ноги. Соответствующее фото она выставила на своей странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в она в блестящем платье, которое подчеркнули идеальную фигуру Светланы. Дополнила образ Лобода ярким макияжем с акцентом на губы и распущенными волосами.
"Дубай. Завтра", - подписала фото певица.
Ранее Светлана Лобода показала фото без нижнего белья. А Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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