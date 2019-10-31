В Луцке автомобиль задавил 10-летнего ребенка [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, в Луцке случилось ДТП: автомобиль сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Волынской области.
По предварительной информации, за рулем автомобиля находился 54-летний житель областного центра. Водитель допустил наезд на 10-летнего ребенка, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.
По факту ДТП следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
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