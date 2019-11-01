В центре Киева мужчина умер после общения с полицейскими [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, в Киеве по адресу улица Шота Руставели, 12 неожиданно умер, когда припарковался, чтобы оформить документ, передает "Информатор".
По предварительной информации от очевидцев, изначально мужчина на Toyota Camry столкнулся с другим автомобилем. Участники ДТП договорились, что оформят европротокол. Мужчина явно нервничал при оформлении документа и ему предложили вызвать "скорую". Однако он заверил, что все хорошо и медики не нужны.
Во время разговора владелец Toyota вернулся к своей машине за документами и упал на асфальт. Очевидцы сразу же позвонили на "103", однако мужчина скончался. Предварительно, у мужчины 1962 года рождения оторвался тромб и он скончался мгновенно. На месте работала следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что мужчина застрял на вершине трубы и умер, а также женщина сэкономила на операции и скончалась.
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