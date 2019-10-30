Женщина сэкономила на операции и умерла [ Редактировать ]
Женщина сэкономила на пластике и умерла / Фото: Facebook
Девушка увеличила грудь и умерла от операции. Об этом сообщает Daily Mail.
36-летняя Харви родила трех детей и сделала несколько операций. Она подтянул живот и увеличила грудь. Чтобы сэкономить она сделала две операции за раз. Через полторы недели Харви потеряла сознание и умерла.
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Оказалось, что в клинике не выдали после операции антикоагулянты, разжижающие кровь. В ее сердце и легких образовались сгустки крови, что привело к двусторонней легочной эмболии.
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