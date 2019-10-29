В больнице Нортхемптон пара сделала свадьбу за несколько часов до смерти мужчины. У жениха был рак легких в последней стадии. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина страдал от болей в грудной клетке, терял вес и плохо спал. Врачи пророчили, что жить ему осталось всего несколько дней.

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"Он сумел произнести свадебную клятву, надел мне на палец кольцо и поцеловал меня, – рассказывает Лаура. – Я легла рядом, и мы посмотрели "Форсаж 8", потому что он увлекался машинами". Через семь часов после свадьбы мужчина умер.