В НБУ заявили о сокращении транзита газа в Украину [ Редактировать ]
В Национальном банке Украины выступили с заявлением. Регулятор напомнил, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около 3 млрд долларов.
"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - отметили в НБУ.
В НБУ подчеркнули, что хотя переговоры о новом контракте на транзит российского газа продолжаются, определенности в этом вопросе нет.
Раньше сообщалось о том, что Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа.
по теме
Погорел на взятке: задержан главный коррупционер Нацбанка
Прокуратура Киева совместно с СБУ задержали коррупционера
Курс валют на 29 октября - прогноз НБУ
НБУ установил официальный курс валют на 29 октября
"Газовые переговоры": в ЕС резко высказались
В ЕС резко высказались о результатах "газовых переговоров"
Курс доллара в обменниках значительно поднялся
Курс продажи наличного доллара значительно поднялся.