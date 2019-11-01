В Национальном банке Украины выступили с заявлением. Регулятор напомнил, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около 3 млрд долларов.

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"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - отметили в НБУ.

В НБУ подчеркнули, что хотя переговоры о новом контракте на транзит российского газа продолжаются, определенности в этом вопросе нет.

Раньше сообщалось о том, что Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа.