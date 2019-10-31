Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 8 копеек - до 27,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 ноября установлен на таком уровне: 2768,3212 гривны за 100 евро (-7,6703 грн).

При этом курс евро на 31 октября составлял 2775,9915 гривны за 100 евро.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины увеличился.