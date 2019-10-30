Мы готовы снизить цену на газ в Украине - Путин [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением касательно цены на газ для Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине этот газ сегодня, - заявил Путин.
Российский лидер также призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом" Украины, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.
Раньше сообщалось о том, что Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа. А также после переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии.
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