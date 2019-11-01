Республика Казахстан и Россия пришли к соглашению о создании на территории космодрома Байконур комплекса "Байтерек". Согласно данному соглашению, часть объектов, которые находятся в аренде, перейдет казахстанской стороне. Источник - Свежие Новости Казахстана.

В мажилисе парламента Республики Казахстан уточнили, как будет проходить данный процесс.

30 октября 2019 года, в среду, мажилисмены приняли в работу проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между казахстанским и российским правительствами касательно создания на территории Байконура КРК "Байтерек".

Упомянутый протокол подписали в российской столице 22 августа прошлого года. В документе оговариваются основные условия реализации проекта "Байтерек", а также детали по использованию данного комплекса.

Мажилисмен Глеб Щегельский рассказал подробности договоренностей между Казахстаном и Россией.

Ссылаясь на положения данного протокола, депутат отметил, что россияне будут обеспечивать финансирование создания ракеты-носителя. Казахстанская сторона, в свою очередь, возьмет на себя финансовые вопросы модернизации уже существующей инфраструктуры на космодроме.

Согласно подписанному в Москве документу, из аренды выходят объекты "Зенит-М" - они перейдут казахстанской стороне.

Помимо этого, в документе указано, что на космодроме будут использовать ракеты-носители среднего класса, также предусмотрены сроки летных испытаний.

По словам Щегельского, комитет готов принять соглашение в работу и подготовить заключение к 30 сентября следующего года.