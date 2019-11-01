Украинская певица Настя Каменских даже на отдыхе занимается спортом. Соответствующее фото она показала в Instagram.

В кадре звезда позирует рядом с мужем Потапом. В кадре Настя позирует в черном топе без белья и фиолетовых шортиках.

При этом она демонстрирует свой животик и подтянутые мышцы рук. В кадре поп-звезда предстала без грамма макияжа, но все равно ее красота пленяет.

"Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе", - подписала фотографию Каменских.

Ранее сообщалось, что Каменских показала сексуальный образ в купальнике.