Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которую недавно обвинили в плагиате, показала поклонникам "свежее" фото с отдыха в Мексике. Так, в своем Instagram она опубликовала снимок, который в последствии разозлил подписчиков.

Отметим, что на фото Настя запечатлена в золотой шелковой юбке и черном топе. Дополнили образ массивные сережки и традиционный кудри певицы.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фанатов разозлило фото звезды. Они раскритиковали ее новую публикацию из-за "неудачного ракурса", а также посоветовали Каменских больше не худеть.

"Фотографа смени", "На себя не похожа", "Ну очень худая", "Постарела ты", "Убери это фото немедленно", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Каменских показала сексуальный образ в купальнике.