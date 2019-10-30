"Убери фото немедленно": Каменских жестко раскритиковали [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которую недавно обвинили в плагиате, показала поклонникам "свежее" фото с отдыха в Мексике. Так, в своем Instagram она опубликовала снимок, который в последствии разозлил подписчиков.
Отметим, что на фото Настя запечатлена в золотой шелковой юбке и черном топе. Дополнили образ массивные сережки и традиционный кудри певицы.
Фото: instagram.com/kamenskux
Фанатов разозлило фото звезды. Они раскритиковали ее новую публикацию из-за "неудачного ракурса", а также посоветовали Каменских больше не худеть.
"Фотографа смени", "На себя не похожа", "Ну очень худая", "Постарела ты", "Убери это фото немедленно", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Каменских показала сексуальный образ в купальнике.
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