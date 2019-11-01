Дело Гандзюк: Рябошапка анонсировал результаты [ Редактировать ]
В пятницу, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", - сказал глава ГПУ.
По словам Рябошапки, с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось, "поэтому вскоре будут результаты".
Как известно, 4 ноября исполняется год с дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты подчеркивают, что наказание понесли учасники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием.
В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства Гандзюк.
Раньше сообщалось о том, что подозреваемые по делу Гандзюк признали вину. А также подозреваемый просил встречи с Зеленским.
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