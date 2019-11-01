Депутат от "Слуги народа" выступил за легализацию проституции [ Редактировать ]
Никита Потураев, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", выступил за легализацию проституции, сообщают "Українськi Новини".
"Существует подтвержденная статистика, что в таким странах, как наша - странах третьего мира - только легализация секс-услуг позволяет стабилизировать темпы распространения ВИЧ/СПИДА. Потому что тогда мы контролируем этот процесс, а сейчас мы не контролируем. У нас даже нет, чтобы вы понимали, верифицированной информации о количестве сотрудниц в этой сфере и сотрудников. У нас накладывается история с инъекционной наркоманией с историей с проституцией", - сказал Потураев.
Политик отметил, что вопрос проституции не актуален, а парламент не поддержит соответствующий законопроект.
Напомним, что депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе. Также сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".
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