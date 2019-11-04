Налоги в Украине: Гончарук рассказал, что ждет жителей страны [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вчера правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению… Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", - сообщил Гончарук.
Комментируя проект документа, премьер подчеркнул, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается.
"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи", - добавил Гончарук.
Премьер добавил, что в проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста, за счет чего будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.
Среди прочего Гончарук анонсировал, что 5 ноября в 11:00 правительство всем составом представит проект госбюджета-2020 онлайн.
Раньше сообщалось о том, что Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон. А также Сенцов сделал заявление о Зеленском.
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