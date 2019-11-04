На Донбассе вблизи Новотошковского продолжились длительные обстрелы. В результате чего детей из школы эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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"На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, которые находились в школе, эвакуировали в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что жертв среди гражданского населения нет.

Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.