На Донбассе из-за мощного обстрела эвакуировали детей [ Редактировать ]
На Донбассе вблизи Новотошковского продолжились длительные обстрелы. В результате чего детей из школы эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, которые находились в школе, эвакуировали в бомбоубежище", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что жертв среди гражданского населения нет.
Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.
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