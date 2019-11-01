В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
"Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - говорится в сообщении.
При этом в штабе отметили, что в случае угрозы военнослужащие откроют огонь по противнику.
"В случае угрозы - жизни и здоровью, захват территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском. А также Меркель переговорила с Зеленским.
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