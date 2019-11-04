Разведение войск в Петровском: названа дата [ Редактировать ]
В штабе операции Объедененных сил выступили с важным заявлением. Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 8 ноября 2019 года.
"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.
Известно, что 7 ноября миссия ОБСЕ должна верифицировать прекращение огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.
Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.
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