В штабе операции Объедененных сил выступили с важным заявлением. Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 8 ноября 2019 года.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

Известно, что 7 ноября миссия ОБСЕ должна верифицировать прекращение огня, после чего 8 ноября в 12:00 начнется разведение.

Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.