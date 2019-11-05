В ночь на вторник, 5 ноября, в Подольском районе Киева в психиатрической больнице имени Павлова произошел несчастный случай. Об этом сообщает "Информатор".

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Две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна отделения психиатрической больницы, чтобы сбежать. В результате происшествия самая старшая пострадала. Ее экстренно доставили в больницу.

Известно, что 15-летние девушки скрылись, однако, правоохранители выяснили, что они направляются к своей тете. Все детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что под Одессой из окна больницы выпали двое детей.