Под Одессой из окна больницы выпали двое детей [ Редактировать ]
В Одесской области в Великомихайловском районе случился страшный инцидент: из окна больницы выпали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По предварительной информации, мальчика и девочку 2017 и 2014 года рождения забрали представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, после чего направили для обследования в районную больницу. Там их поместили в палату на втором этаже, из окна которой оставленные без присмотра малыши выпали.
В результате происшествия девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины. За подобное правонарушение законом предусмотрено до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Ранее сообщалось, что мать изрезала детей и пыталась покончить с собой, а также в Днепре самоубийца пытался подорвать дом.
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